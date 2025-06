Concert Dj Apix La Grande École Le Havre 19 juillet 2025 21:30

Seine-Maritime

Concert Dj Apix La Grande École 6 rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19 21:30:00

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-19

Soirée DJ Apix à La Grande École !

Samedi 19 juillet, viens faire la fête avec DJ Apix de 21h30 à 1h30 à La Grande École !

Ambiance électro, beats puissants et bonne humeur assurée :

– Entrée libre

– Bar ouvert toute la nuit

– Ramène tes amis et viens danser !

Prêt pour une nuit mémorable ?

Soirée DJ Apix à La Grande École !

Samedi 19 juillet, viens faire la fête avec DJ Apix de 21h30 à 1h30 à La Grande École !

Ambiance électro, beats puissants et bonne humeur assurée :

– Entrée libre

– Bar ouvert toute la nuit

– Ramène tes amis et viens danser !

Prêt pour une nuit mémorable ? .

La Grande École 6 rue Gustave Lennier

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@la-grande-ecole.fr

English : Concert Dj Apix

DJ Apix party at La Grande École!

Saturday, July 19, party with DJ Apix from 9:30 pm to 1:30 am at La Grande École!

Electro ambience, powerful beats and good spirits guaranteed:

– Free admission

– Bar open all night

– Bring your friends and dance the night away!

Ready for a night to remember?

German :

DJ Apix-Abend in La Grande École!

Am Samstag, den 19. Juli, kannst du mit DJ Apix von 21:30 bis 1:30 Uhr in La Grande École feiern!

Elektro-Atmosphäre, starke Beats und gute Laune garantiert :

– Eintritt frei

– Bar die ganze Nacht geöffnet

– Bring deine Freunde mit und komm tanzen!

Bist du bereit für eine unvergessliche Nacht?

Italiano :

Festa di DJ Apix a La Grande École!

Sabato 19 luglio, venite a festeggiare con DJ Apix dalle 21.30 all’1.30 presso La Grande École!

Ambiente electro, ritmi potenti e buon umore garantiti:

– Ingresso libero

– Bar aperto tutta la notte

– Portate i vostri amici e venite a ballare!

Pronti per una notte da ricordare?

Espanol :

¡Fiesta DJ Apix en La Grande École!

El sábado 19 de julio, ven de fiesta con DJ Apix de 21.30 a 1.30 en La Grande École

Ambiente electro, ritmos potentes y buen humor garantizados:

– Entrada gratuita

– Bar abierto toda la noche

– ¡Trae a tus amigos y ven a bailar!

¿Listo para una noche inolvidable?

L’événement Concert Dj Apix Le Havre a été mis à jour le 2025-06-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie