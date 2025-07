CONCERT DJ CASSOU & THOMAS CÉ EXTRAVAGANZA Magalas

CONCERT DJ CASSOU & THOMAS CÉ EXTRAVAGANZA Magalas vendredi 25 juillet 2025.

CONCERT DJ CASSOU & THOMAS CÉ EXTRAVAGANZA

Magalas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-25

fin : 2025-07-25

Date(s) :

2025-07-25

Sur la Promenade dès 19h buvette restauration. À 22h DJ MIX CASSOU & THOMAS CÉ, Show Light & Vidéo, Performers & Danse, CO2 & Pyrotechnie, Confettis, Ballons Géants.

Sur la Promenade dès 19h buvette restauration. À 22h DJ MIX CASSOU & THOMAS CÉ, Show Light & Vidéo, Performers & Danse, CO2 & Pyrotechnie, Confettis, Ballons Géants. .

Magalas 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 36 20 19

English :

On the Promenade from 7pm refreshment bar. At 10pm DJ MIX CASSOU & THOMAS CÉ, Light & Video Show, Performers & Dance, CO2 & Pyrotechnics, Confetti, Giant Balloons.

German :

Auf der Promenade ab 19 Uhr Getränke- und Essensstände. Um 22 Uhr DJ MIX CASSOU & THOMAS CÉ, Licht- und Videoshow, Performer & Tanz, CO2 & Pyrotechnik, Konfetti, Riesenballons.

Italiano :

Sul Lungomare dalle 19.00 con rinfresco. Alle 22.00 DJ MIX CASSOU & THOMAS CÉ, spettacolo di luci e video, artisti e danza, CO2 e giochi pirotecnici, coriandoli, palloncini giganti.

Espanol :

En el paseo marítimo a partir de las 19.00 horas con refrescos. A las 22:00 h DJ MIX CASSOU & THOMAS CÉ, espectáculo de luz y vídeo, artistas y baile, CO2 y pirotecnia, confeti, globos gigantes.

L’événement CONCERT DJ CASSOU & THOMAS CÉ EXTRAVAGANZA Magalas a été mis à jour le 2025-07-21 par 34 OT AVANT-MONTS