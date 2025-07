Concert Dj Ceysar Parc de la mairie Harfleur

Concert Dj Ceysar Parc de la mairie Harfleur vendredi 18 juillet 2025.

Concert Dj Ceysar

Parc de la mairie 55 Rue de la République Harfleur Seine-Maritime

Début : 2025-07-18 19:00:00

fin : 2025-07-18

2025-07-18

DJ Ceysar est un passionné des platines qui trace sa route sur la scène électronique française. Naviguant entre Le Havre, Paris, Deauville, Rouen et Caen, il insuffle une énergie unique à chacun de ses sets.

A ses débuts, DJ Ceysar s’est forgé une réputation pour sa capacité à captiver le public. Que ce soit sur une plage, un rooftop parisien ou un parc harfleurais, il adapte son univers pour faire vibrer chaque lieu.

Dans le cadre d’Un Été Parc

Dans le cadre d’Un Été Parc .

Parc de la mairie 55 Rue de la République Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 00

English : Concert Dj Ceysar

DJ Ceysar is a turntable enthusiast who is making his mark on the French electronic scene. Navigating between Le Havre, Paris, Deauville, Rouen and Caen, he breathes a unique energy into each of his sets.

In his early days, DJ Ceysar earned a reputation for his ability to captivate audiences. Whether on a beach, a Parisian rooftop or a park in Harfleur, he adapts his universe to suit each venue.

As part of Un Été Parc

German :

DJ Ceysar ist ein leidenschaftlicher Turntablist, der seinen Weg durch die französische Elektronikszene bahnt. Er pendelt zwischen Le Havre, Paris, Deauville, Rouen und Caen und verleiht jedem seiner Sets eine einzigartige Energie.

DJ Ceysar hat sich in seiner Anfangszeit einen Ruf für seine Fähigkeit erworben, das Publikum in seinen Bann zu ziehen. Ob am Strand, auf einem Pariser Rooftop oder im Park von Harfleur, er passt sein Universum an, um jeden Ort in Schwingung zu versetzen.

Im Rahmen von Un Été Parc

Italiano :

DJ Ceysar è un appassionato di giradischi che sta lasciando il segno sulla scena della musica elettronica francese. Navigando tra Le Havre, Parigi, Deauville, Rouen e Caen, porta un’energia unica in ogni suo set.

Agli esordi, DJ Ceysar si è guadagnato una reputazione per la sua capacità di affascinare il pubblico. Che si tratti di una spiaggia, di un tetto di Parigi o di un parco di Harfleur, egli adatta il suo universo a ogni luogo.

Nell’ambito di Un Été Parc

Espanol :

DJ Ceysar es un apasionado de los platos que está dejando su impronta en la escena francesa de la música electrónica. Navegando entre Le Havre, París, Deauville, Rouen y Caen, aporta una energía única a cada uno de sus sets.

En sus comienzos, DJ Ceysar se labró una reputación por su capacidad para cautivar al público. En la playa, en una azotea de París o en un parque de Harfleur, adapta su universo a cada lugar.

En el marco de Un Été Parc

