[Concert] DJ The Novick Stadium Dieppe vendredi 7 novembre 2025.
The Novick Stadium /Quai Henri IV, 76200 Dieppe Dieppe Seine-Maritime
Début : 2025-11-07 20:00:00
fin : 2025-11-21 02:00:00
2025-11-07 2025-11-14 2025-11-21 2025-11-28
Chaque vendredi soir, retrouve une ambiance survoltée de 20h à 2h !
DJ , musique… tout est réuni pour bien commencer le week-end !
Viens avec tes potes, ta bonne humeur, et laisse la musique faire le reste ! .
The Novick Stadium /Quai Henri IV, 76200 Dieppe Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 25 91 rartaud@novick.fr
