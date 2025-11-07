[Concert] DJ The Novick Stadium Dieppe

[Concert] DJ

The Novick Stadium /Quai Henri IV, 76200 Dieppe

Début : 2025-11-07 20:00:00

fin : 2025-11-21 02:00:00

2025-11-07 2025-11-14 2025-11-21 2025-11-28

Chaque vendredi soir, retrouve une ambiance survoltée de 20h à 2h !

DJ , musique… tout est réuni pour bien commencer le week-end !

Viens avec tes potes, ta bonne humeur, et laisse la musique faire le reste ! .

The Novick Stadium /Quai Henri IV, 76200 Dieppe Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 25 91 rartaud@novick.fr

