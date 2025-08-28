Concert DJ Fabio Zeller Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône

Concert DJ Fabio Zeller Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône jeudi 28 août 2025.

Concert DJ Fabio Zeller Etoile Park 26

Base naturelle, Ile de Chez Étoile-sur-Rhône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-28 19:00:00

fin : 2025-08-28 23:00:00

Date(s) :

2025-08-28

DJ Fabio Zeller nous embarque dans son univers et ca promet une chaude soirée d’été. Restauration sur place.

Base naturelle, Ile de Chez Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 15 44 81 etoilepark26@gmail.com

English :

DJ Fabio Zeller takes us into his world and promises a warm summer evening. Catering on site.

German :

DJ Fabio Zeller nimmt uns mit in seine Welt und verspricht einen warmen Sommerabend. Verpflegung vor Ort.

Italiano :

Il DJ Fabio Zeller ci porta nel suo mondo e promette una calda serata estiva. Catering in loco.

Espanol :

El DJ Fabio Zeller nos lleva a su mundo y promete una cálida velada veraniega. Catering in situ.

