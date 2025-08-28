Concert DJ Fabio Zeller Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône
Concert DJ Fabio Zeller Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône jeudi 28 août 2025.
Concert DJ Fabio Zeller Etoile Park 26
Base naturelle, Ile de Chez Étoile-sur-Rhône Drôme
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2025-08-28 19:00:00
fin : 2025-08-28 23:00:00
Date(s) :
2025-08-28
DJ Fabio Zeller nous embarque dans son univers et ca promet une chaude soirée d’été. Restauration sur place.
Base naturelle, Ile de Chez Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 15 44 81 etoilepark26@gmail.com
English :
DJ Fabio Zeller takes us into his world and promises a warm summer evening. Catering on site.
German :
DJ Fabio Zeller nimmt uns mit in seine Welt und verspricht einen warmen Sommerabend. Verpflegung vor Ort.
Italiano :
Il DJ Fabio Zeller ci porta nel suo mondo e promette una calda serata estiva. Catering in loco.
Espanol :
El DJ Fabio Zeller nos lleva a su mundo y promete una cálida velada veraniega. Catering in situ.
L’événement Concert DJ Fabio Zeller Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2025-08-25 par Valence Romans Tourisme