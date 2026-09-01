Concert, DJ & feu d’artifice Domaine de Champgrenon Charnay-lès-Mâcon

Informations pratiques

Charnay-lès-Mâcon

Concert, DJ & feu d’artifice

Domaine de Champgrenon Allée Roger Geugnon Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Une soirée festive placée sous le signe de la musique et de la convivialité.

Dès 19h, venez profiter du Domaine et dîner en famille dans une ambiance chaleureuse.

À partir de 20h30, retrouvez le groupe French Kiss un groupe surprenant qui revisite et réinvente les meilleurs titres du rock français.

À la nuit tombée, place au feu d’artifice et au bal populaire avec DJ Led To !

Buvette et petite restauration par le Comité des Têtes Blanches.

(report du 14 juillet) .

Domaine de Champgrenon Allée Roger Geugnon Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert, DJ & feu d’artifice

L’événement Concert, DJ & feu d’artifice Charnay-lès-Mâcon a été mis à jour le 2026-09-01 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)