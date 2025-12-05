Concert Dj Hedesia La Grande École Le Havre

Concert Dj Hedesia

La Grande École 6 rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-12-05 19:30:00

fin : 2025-12-05

Préparez-vous à lancer le week-end comme il se doit !

DJ Hedesia vient retourner le Préau avec un set dynamique, festif et énergisant, parfait pour décompresser après la semaine et danser jusqu’au bout de la nuit.

Rassemble tes amis, ton mood du vendredi et viens profiter d’une soirée qui s’annonce mémorable !

On se voit sur la piste ? .

La Grande École 6 rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@la-grande-ecole.fr

