Concert Dj Ipkiss La Grande École Le Havre 13 juillet 2025 21:30

Seine-Maritime

Concert Dj Ipkiss La Grande École 6 rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-07-13 21:30:00

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Soirée DJ Ipkiss à La Grande École !

Dimanche 13 juillet, viens terminer le week-end en beauté avec DJ Ipkiss aux platines de 21h30 à 1h30 !

Ambiance garantie, vibes entraînantes et bonne humeur au rendez-vous :

– Entrée libre

– Bar ouvert toute la soirée

– Ramène tes amis et viens danser !

On t’attend pour une nuit mémorable

La Grande École 6 rue Gustave Lennier

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@la-grande-ecole.fr

English : Concert Dj Ipkiss

DJ Ipkiss party at La Grande École!

On Sunday July 13, end the weekend in style with DJ Ipkiss on the decks from 9.30pm to 1.30am!

Guaranteed atmosphere, lively vibes and good spirits:

– Free admission

– Bar open all evening

– Bring your friends and dance the night away!

We look forward to seeing you there!

German :

DJ Ipkiss-Abend in La Grande École!

Am Sonntag, den 13. Juli, kannst du das Wochenende mit DJ Ipkiss an den Plattentellern von 21.30 bis 1.30 Uhr ausklingen lassen!

Garantierte Stimmung, mitreißende Vibes und gute Laune sind garantiert:

– Freier Eintritt

– Bar den ganzen Abend geöffnet

– Bring deine Freunde mit und komm tanzen!

Wir erwarten dich für eine unvergessliche Nacht

Italiano :

Serata DJ Ipkiss a La Grande École!

Domenica 13 luglio, concludete il weekend in bellezza con DJ Ipkiss in pista dalle 21.30 all’1.30!

L’atmosfera sarà sicuramente vivace e divertente:

– Ingresso libero

– Bar aperto tutta la sera

– Portate i vostri amici e venite a ballare!

Vi aspettiamo per una serata da ricordare!

Espanol :

¡Ipkiss DJ night en La Grande École!

El domingo 13 de julio, de 21h30 a 1h30, DJ Ipkiss se encargará de poner el broche de oro al fin de semana

El ambiente será animado y divertido:

– Entrada gratuita

– Bar abierto toda la noche

– ¡Trae a tus amigos y ven a bailar!

Te esperamos para una noche inolvidable

