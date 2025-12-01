Concert Dj IPKISS La Grande École Le Havre

Concert Dj IPKISS

La Grande École 6 rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-12-19 22:00:00

fin : 2025-12-19

2025-12-19

Rendez-vous le vendredi 19 décembre au Préau pour une soirée animée par DJ Ipkiss !

Au programme un set dynamique pour bien commencer le week-end et profiter d’une ambiance conviviale et festive.

DJ Ipkiss aux platines

Boissons et food sur place

Une soirée simple, efficace… Et parfaite pour se détendre .

