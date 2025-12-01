Concert Dj IPKISS La Grande École Le Havre
Concert Dj IPKISS La Grande École Le Havre vendredi 19 décembre 2025.
Concert Dj IPKISS
La Grande École 6 rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime
Début : 2025-12-19 22:00:00
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-19
Rendez-vous le vendredi 19 décembre au Préau pour une soirée animée par DJ Ipkiss !
Au programme un set dynamique pour bien commencer le week-end et profiter d’une ambiance conviviale et festive.
DJ Ipkiss aux platines
Boissons et food sur place
Une soirée simple, efficace… Et parfaite pour se détendre .
La Grande École 6 rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@la-grande-ecole.fr
