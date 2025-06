Concert DJ Isaia à la Base de Vers La Base Saint Géry-Vers 11 juillet 2025 21:00

Lot

Concert DJ Isaia à la Base de Vers La Base 99 impasse de la Drague Saint Géry-Vers Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 21:00:00

fin : 2025-07-11

Date(s) :

2025-07-11

La Base vous donne rendez-vous tout l’été !

Des concerts live tous les vendredis en juillet et août à partir de 21h, dans un cadre unique au bord de l’eau.

DJ Isaïa est un lotois d’origine. Influences TRANCE/TECHNO/HOUSE/DISCO/DNB

.

La Base 99 impasse de la Drague

Saint Géry-Vers 46330 Lot Occitanie reservation@labase-nautique.fr

English :

La Base welcomes you all summer long!

Live concerts every Friday in July and August, starting at 9pm, in a unique waterside setting.

DJ Isaïa is a native of the Lot. TRANCE/TECHNO/HOUSE/DISCO/DNB influences

German :

La Base lädt Sie den ganzen Sommer über ein!

Live-Konzerte jeden Freitag im Juli und August ab 21 Uhr in einer einzigartigen Umgebung am Wasser.

DJ Isaïa ist ein gebürtiger Lotois. Einflüsse TRANCE/TECHNO/HOUSE/DISCO/DNB

Italiano :

La Base vi aspetta per tutta l’estate!

Concerti dal vivo ogni venerdì di luglio e agosto a partire dalle 21.00, in un ambiente unico in riva al mare.

DJ Isaïa è originaria del Lot. Influenze TRANCE/TECHNO/HOUSE/DISCO/DNB

Espanol :

¡La Base te espera durante todo el verano!

Conciertos en directo todos los viernes de julio y agosto a partir de las 21:00 horas, en un entorno único junto al agua.

DJ Isaïa es originaria del Lot. Influencias TRANCE/TECHNO/HOUSE/DISCO/DNB

