Concert Dj Set Dj Cali La Grande École Le Havre
Concert Dj Set Dj Cali La Grande École Le Havre vendredi 21 novembre 2025.
Concert Dj Set Dj Cali
La Grande École 6 rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 19:30:00
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Prépare-toi pour une soirée rythmée et pleine d’énergie au Préau !
DJ Cali sera aux platines pour te faire danser jusqu’au bout de la nuit. .
La Grande École 6 rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@la-grande-ecole.fr
English : Concert Dj Set Dj Cali
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert Dj Set Dj Cali Le Havre a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie