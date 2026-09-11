Concert – DJ Set en Aftershow – Charlotte Rousseau Place de la Résistance Saint-Brieuc

Informations pratiques

Saint-Brieuc

Concert – DJ Set en Aftershow – Charlotte Rousseau

Place de la Résistance La Passerelle, scène nationale Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-10 21:00:00

fin : 2027-04-10 23:00:00

Date(s) :

2027-04-10

À l’issue de la représentation d’In The Brain, l’artiste Charlotte Rousseau propose de dissoudre la frontière entre scène et public et de prolonger le fil de la transe amorcée par les danseurs.

Un DJ set au cœur de La Passerelle entre nappes sombres et pulsations continues pour faire durer l’état second installé par le spectacle en vous invitant à danser à votre tour au milieu des interprètes de la compagnie de Hofesh Shechter.

Pour Charlotte Rousseau, la musique est physique, énergique et son langage musicale sombre et charnel, vous lancera dans une folle seconde partie de soirée. .

Place de la Résistance La Passerelle, scène nationale Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert – DJ Set en Aftershow – Charlotte Rousseau Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-09-11 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme