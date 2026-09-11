Concert – DJ Set en Aftershow – Charlotte Rousseau Place de la Résistance Saint-Brieuc
samedi 10 avril 2027 · Place de la Résistance · Saint-Brieuc
Informations pratiques
Saint-Brieuc
Concert – DJ Set en Aftershow – Charlotte Rousseau
Place de la Résistance La Passerelle, scène nationale Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-10 21:00:00
fin : 2027-04-10 23:00:00
Date(s) :
2027-04-10
À l’issue de la représentation d’In The Brain, l’artiste Charlotte Rousseau propose de dissoudre la frontière entre scène et public et de prolonger le fil de la transe amorcée par les danseurs.
Un DJ set au cœur de La Passerelle entre nappes sombres et pulsations continues pour faire durer l’état second installé par le spectacle en vous invitant à danser à votre tour au milieu des interprètes de la compagnie de Hofesh Shechter.
Pour Charlotte Rousseau, la musique est physique, énergique et son langage musicale sombre et charnel, vous lancera dans une folle seconde partie de soirée. .
Place de la Résistance La Passerelle, scène nationale Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert – DJ Set en Aftershow – Charlotte Rousseau Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-09-11 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
À voir aussi à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor)
- ATELIER Brasseur d’un jour Bazaar Hall Saint-Brieuc 18 septembre 2026
- L’Aquarium, galerie participative autour de la culture, L’Aquarium – galerie d’art participative, Saint-Brieuc 18 septembre 2026
- Session de musique bretonne Ti ar vro l’Ôté Saint-Brieuc 18 septembre 2026
- Animation Session de Musique Bretonne Ti ar Vro L’Ôté Saint-Brieuc 18 septembre 2026
- JEP – Domaine de la Tour de Cesson Tour de Cesson Saint-Brieuc 19 septembre 2026