Concert – DJ Set en Aftershow – Corinne Place de la Résistance Saint-Brieuc
mardi 1 décembre 2026 · Place de la Résistance · Saint-Brieuc
Informations pratiques
Saint-Brieuc
Concert – DJ Set en Aftershow – Corinne
Place de la Résistance La Passerelle, scène nationale Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-01 21:30:00
fin : 2026-12-01 23:30:00
Date(s) :
2026-12-01
À l’issue de la représentation de Madame Ose Bashung, la soirée continue en musique à La Passerelle avec un aftershow exclusif.
Créature polymorphe, artiste hystero-électrique, Corrine est une figure des nuits parisiennes qui n’aime pas faire de choix. Chanteuse de cabaret (au cabaret Madame Arthur), metteuse en scène, comédienne et performeuse, elle rayonne à chaque soirée où on l’invite.
Du disco à la variété française, ce rendez-vous gratuit et ouvert à toutes et tous sera l’exutoire d’une folle nuit avec les chanteuses et danseuses de cette création burlesque. .
Place de la Résistance La Passerelle, scène nationale Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40
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English :
L’événement Concert – DJ Set en Aftershow – Corinne Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-09-08 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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