Concert Dj Set Hedesia – La Grande École Le Havre, 6 juin 2025 21:30, Le Havre.

Seine-Maritime

Concert Dj Set Hedesia La Grande École 6 rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-06 21:30:00

fin : 2025-06-06

Date(s) :

2025-06-06

On prépare l’arrivée de l’été comme il se doit ambiance solaire, cocktails à la main et playlist qui fait bouger.

Hedesia vous embarque pour un DJ set ensoleillé, aux rythmes chaleureux et aux vibes estivales. Un moment parfait pour chiller, danser, trinquer et prolonger les journées qui s’étirent !

Soleil, cocktails, good vibes tout ce qu’il faut pour bien lancer la saison.

Venez entre amis, profitez d’une ambiance conviviale et laissez-vous emporter par la musique !

On vous attend nombreux pour faire chauffer le dancefloor !

Envie de profiter d’un apéro entre amis avant de danser ?

C’est bien sûr possible ! Et pour les groupes de plus de 7 personnes, pensez à réserver votre table au Préau sur notre site internet.

La Grande École 6 rue Gustave Lennier

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@la-grande-ecole.fr

English : Concert Dj Set Hedesia

We’re preparing for the arrival of summer as it should be: a sunny atmosphere, cocktails in hand and a lively playlist.

Hedesia takes you on board for a sunny DJ set, with warm rhythms and summer vibes. A perfect moment to chill out, dance, toast and extend the days that are stretching out!

Sunshine, cocktails, good vibes: everything you need to get the season off to a flying start.

Come with friends, enjoy the friendly atmosphere and let the music take you away!

We look forward to seeing you there to heat up the dancefloor!

Would you like to enjoy an aperitif with friends before dancing?

Of course you can! And for groups of 7 or more, don’t forget to book your table at Le Préau on our website.

German :

Wir bereiten uns auf die Ankunft des Sommers vor, wie es sich gehört: sonnige Atmosphäre, Cocktails in der Hand und eine Playlist, die in Bewegung hält.

Hedesia lädt Sie zu einem sonnigen DJ-Set mit warmen Rhythmen und sommerlichen Vibes ein. Ein perfekter Moment, um zu chillen, zu tanzen, anzustoßen und die Tage zu verlängern!

Sonne, Cocktails, gute Laune: alles, was man braucht, um die Saison zu eröffnen.

Kommen Sie mit Freunden, genießen Sie die freundliche Atmosphäre und lassen Sie sich von der Musik mitreißen!

Wir erwarten Sie zahlreich, um den Dancefloor zum Glühen zu bringen!

Möchten Sie einen Aperitif mit Freunden genießen und anschließend tanzen?

Das ist natürlich möglich! Und für Gruppen von mehr als 7 Personen können Sie Ihren Tisch im Préau auf unserer Website reservieren.

Italiano :

Ci stiamo preparando all’arrivo dell’estate come si deve: un’atmosfera solare, cocktail in mano e una playlist vivace.

Hedesia vi accompagna in un DJ set solare, con ritmi caldi e vibrazioni estive. È il momento perfetto per rilassarsi, ballare, brindare e far durare le giornate più a lungo!

Sole, cocktail, buone vibrazioni: tutto ciò che serve per dare il via alla stagione con stile.

Venite con gli amici, godetevi l’atmosfera amichevole e lasciatevi trasportare dalla musica!

Vi aspettiamo per scaldare la pista da ballo!

Avete voglia di un aperitivo con gli amici prima di ballare?

Certo che sì! E per i gruppi di più di 7 persone, ricordate di prenotare il vostro tavolo a Le Préau sul nostro sito web.

Espanol :

Nos preparamos para la llegada del verano como debe ser: un ambiente soleado, cócteles en la mano y una animada lista de reproducción.

Hedesia te lleva en un DJ set soleado, con ritmos cálidos y vibraciones veraniegas. Es el momento perfecto para relajarse, bailar, brindar y ¡hacer que los días duren más!

Sol, cócteles y buenas vibraciones: todo lo que necesitas para empezar la temporada con estilo.

Ven con tus amigos, disfruta de un ambiente agradable y déjate llevar por la música

Te esperamos para calentar la pista de baile

¿Te apetece tomar un aperitivo con los amigos antes de bailar?

Claro que sí Y para los grupos de más de 7 personas, no olvide reservar su mesa en Le Préau en nuestro sitio web.

L’événement Concert Dj Set Hedesia Le Havre a été mis à jour le 2025-05-20 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie