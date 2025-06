Concert Dj Set Hedesia La Grande École Le Havre 4 juillet 2025 21:30

Seine-Maritime

Concert Dj Set Hedesia La Grande École 6 rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04 21:30:00

fin : 2025-07-04

Date(s) :

2025-07-04

DJ Hedesia en live au Pub Janine !

Vendredi 4 juillet, la soirée s’annonce incendiaire à La Grande École

Viens bouger sur les sons mixés par l’incontournable DJ Hedesia, de 21h30 à 1h30 au Pub Janine !

– Ambiance garantie

– Entrée libre

– Bières, cocktails & good vibes toute la nuit

Ramène tes potes et viens faire vibrer le dancefloor

La Grande École 6 rue Gustave Lennier

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@la-grande-ecole.fr

English : Concert Dj Set Hedesia

DJ Hedesia live at Pub Janine!

Friday, July 4, La Grande École is set to be an incendiary evening!

Come and rock out to the sounds mixed by the legendary DJ Hedesia, from 9.30pm to 1.30am at Pub Janine!

– Atmosphere guaranteed

– Free admission

– Beers, cocktails & good vibes all night long

Bring your mates and rock the dancefloor

German :

DJ Hedesia live im Pub Janine!

Freitag, der 4. Juli, verspricht ein heißer Abend in La Grande École zu werden

Komm und beweg dich zu den Klängen, die von der unumgänglichen DJ Hedesia gemixt werden, von 21:30 bis 1:30 Uhr im Pub Janine!

– Die Stimmung ist garantiert!

– Eintritt frei

– Bier, Cocktails & Good Vibes die ganze Nacht lang

Bring deine Kumpels mit und rocke den Dancefloor

Italiano :

DJ Hedesia dal vivo al Pub Janine!

Venerdì 4 luglio si preannuncia una serata incendiaria alla Grande École!

Venite a scatenarvi con le sonorità mixate dal leggendario DJ Hedesia, dalle 21.30 all’1.30 al Pub Janine!

– Atmosfera garantita

– Ingresso libero

– Birre, cocktail e buone vibrazioni per tutta la notte

Portate i vostri amici e scatenatevi sulla pista da ballo

Espanol :

¡DJ Hedesia en directo en el Pub Janine!

El viernes 4 de julio promete ser una noche incendiaria en La Grande École

Ven a rockear con los sonidos mezclados por el legendario DJ Hedesia, de 21:30 a 01:30 en el Pub Janine

– Ambiente garantizado

– Entrada gratuita

– Cervezas, cócteles y buen ambiente toda la noche

Trae a tus amigos y baila en la pista

L’événement Concert Dj Set Hedesia Le Havre a été mis à jour le 2025-06-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie