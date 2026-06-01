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Concert & DJ set Notre-Dame-de-Bondeville

Concert & DJ set Notre-Dame-de-Bondeville samedi 20 juin 2026.

Adresse : 12 Rue de l'Abbaye

Ville : 76960 Notre-Dame-de-Bondeville

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Notre-Dame-de-Bondeville

Concert & DJ set

12 Rue de l’Abbaye Notre-Dame-de-Bondeville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Pour fêter joyeusement son anniversaire, le collectif Bernard a imaginé autour de Baptiste Brunello et Aurélie William-Leveaux, une soirée d’expérimentations sonores et DJ sets.

Une traversée sonore joyeuse et collective, entre explorations, surprises et dancefloor !

Artistes présentés
Bureau des illusions sonores, Jean-Louis Petit, André Pasquet, Los Deprimos, Adam David, Éditions 00H99, Bevis Martin, Atelier Tigre, Elia David, Benjamin Bonaventure, Rose Fléau et DJ Boom Boutons.

Au Shed L’atelier
12 rue de l’Abbaye à Notre-Dame de Bondeville
Entrée libre et gratuite   .

12 Rue de l’Abbaye Notre-Dame-de-Bondeville 76960 Seine-Maritime Normandie +33 6 51 65 41 76  contact@le-shed.com

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English : Concert & DJ set

L’événement Concert & DJ set Notre-Dame-de-Bondeville a été mis à jour le 2026-06-10 par Seine-Maritime Attractivité