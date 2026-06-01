Notre-Dame-de-Bondeville

Concert & DJ set

12 Rue de l’Abbaye Notre-Dame-de-Bondeville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Pour fêter joyeusement son anniversaire, le collectif Bernard a imaginé autour de Baptiste Brunello et Aurélie William-Leveaux, une soirée d’expérimentations sonores et DJ sets.

Une traversée sonore joyeuse et collective, entre explorations, surprises et dancefloor !

Artistes présentés

Bureau des illusions sonores, Jean-Louis Petit, André Pasquet, Los Deprimos, Adam David, Éditions 00H99, Bevis Martin, Atelier Tigre, Elia David, Benjamin Bonaventure, Rose Fléau et DJ Boom Boutons.

Au Shed L’atelier

12 rue de l’Abbaye à Notre-Dame de Bondeville

Entrée libre et gratuite .

12 Rue de l’Abbaye Notre-Dame-de-Bondeville 76960 Seine-Maritime Normandie +33 6 51 65 41 76 contact@le-shed.com

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English : Concert & DJ set

L’événement Concert & DJ set Notre-Dame-de-Bondeville a été mis à jour le 2026-06-10 par Seine-Maritime Attractivité