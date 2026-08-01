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AGENDA · Quimperlé

Concert / DJ set Trip Hop Quimperlé

vendredi 14 août 2026 · Quimperlé

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Place Hervo
Ville
29300 Quimperlé
Département
Finistère
Tarif

Quimperlé

Concert / DJ set Trip Hop

Place Hervo Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:00:00
fin : 2026-08-14 21:00:00

Date(s) :
2026-08-14

Aval Douar & Léo de nuit seront présent sur la place hervo pour un DJ set trip hop. Des grignottes seront proposées sur place cuisinées par la végétalerie. Entrée gratuite.   .

Place Hervo Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 78 38 48 43 

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English :

L’événement Concert / DJ set Trip Hop Quimperlé a été mis à jour le 2026-08-07 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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