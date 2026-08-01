AGENDA · Quimperlé
Concert / DJ set Trip Hop Quimperlé
vendredi 14 août 2026 · Quimperlé
Informations pratiques
Quimperlé
Concert / DJ set Trip Hop
Place Hervo Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:00:00
fin : 2026-08-14 21:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Aval Douar & Léo de nuit seront présent sur la place hervo pour un DJ set trip hop. Des grignottes seront proposées sur place cuisinées par la végétalerie. Entrée gratuite. .
Place Hervo Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 78 38 48 43
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English :
L’événement Concert / DJ set Trip Hop Quimperlé a été mis à jour le 2026-08-07 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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