Informations pratiques

Quimperlé

Concert / DJ set Trip Hop

Place Hervo Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:00:00

fin : 2026-08-14 21:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Aval Douar & Léo de nuit seront présent sur la place hervo pour un DJ set trip hop. Des grignottes seront proposées sur place cuisinées par la végétalerie. Entrée gratuite. .

Place Hervo Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 78 38 48 43

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English :

L’événement Concert / DJ set Trip Hop Quimperlé a été mis à jour le 2026-08-07 par OT QUIMPERLE LES RIAS