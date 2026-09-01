Concert Dj Shouw – Irish Pub Irish Pub Ancenis-Saint-Géréon

Informations pratiques

Ancenis-Saint-Géréon

Concert Dj Shouw – Irish Pub

Irish Pub 1090 Boulevard de la Prairie Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 21:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Venez écouter DJ Shouw en live au bowling, le samedi 19 septembre.

Ambiance good vibes, dancefloor assuré et bières & cocktails…

Entrée libre. .

Irish Pub 1090 Boulevard de la Prairie Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 09 97 03

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English :

Come %E9listen to DJ Shouw live at the bowling alley on Saturday, September 19.

L’événement Concert Dj Shouw – Irish Pub Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-09-10 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis