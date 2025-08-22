Concert DJ Vinclaj Périgueux
Concert DJ Vinclaj Périgueux vendredi 22 août 2025.
Concert DJ Vinclaj
Boulevard Georges Saumande Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Duo dj / voix. Entre les ponts des Barris & Saint-Georges. Renseignements au 05 53 02 82 00. .
Boulevard Georges Saumande Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00
