Concert DJA Saint-Paulien
Concert DJA Saint-Paulien vendredi 28 novembre 2025.
Concert DJA
Usine Bongiraud salle des bobines Saint-Paulien Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 20:30:00
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
Quel plaisir de redécouvrir des chansons oubliées avec tant d’émotion, de nouveauté, de puissance et de candeur… Une voix travaillée et sûre, un timbre particulier et une interprétation toujours imprévisible et hors norme…
Usine Bongiraud salle des bobines Saint-Paulien 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes gam.portesdauvergne@gmail.com
English :
What a pleasure to rediscover forgotten songs with such emotion, novelty, power and candour? A well-worked, confident voice, a distinctive timbre and an interpretation that is always unpredictable and out of the ordinary?
German :
Was für ein Vergnügen, vergessene Lieder mit so viel Gefühl, Neuheit, Kraft und Schärfe wiederzuentdecken Eine ausgefeilte und sichere Stimme, ein besonderes Timbre und eine immer unvorhersehbare und außergewöhnliche Interpretation?
Italiano :
Che piacere riscoprire canzoni dimenticate con tanta emozione, novità, potenza e candore? Una voce ben costruita e sicura, un timbro distintivo e un’interpretazione sempre imprevedibile e fuori dal comune?
Espanol :
Qué placer redescubrir canciones olvidadas con tanta emoción, novedad, fuerza y candor? Una voz bien construida y segura, un timbre inconfundible y una interpretación siempre imprevisible y fuera de lo común?
