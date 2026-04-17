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Concert Djambar Le Ty Reuz Le Ty Reuz Telgruc-sur-Mer

Concert Djambar Le Ty Reuz Le Ty Reuz Telgruc-sur-Mer samedi 23 mai 2026.

Lieu : Le Ty Reuz

Adresse : 16 Rue Feunteun Ven

Ville : 29560 Telgruc-sur-Mer

Département : Finistère

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Telgruc-sur-Mer

Concert Djambar Le Ty Reuz

Le Ty Reuz 16 Rue Feunteun Ven Telgruc-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 21:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Concert Djambar

Reggae Afrofunk   .

Le Ty Reuz 16 Rue Feunteun Ven Telgruc-sur-Mer 29560 Finistère Bretagne +33 2 98 27 05 56 

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English :

L’événement Concert Djambar Le Ty Reuz Telgruc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

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