Concert | Djangophil Trio Les Amis de la Brouette Saint-Aubin-de-Lanquais

Concert | Djangophil Trio

Les Amis de la Brouette Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Cela fait 25 ans et un nombre incalculable de concerts que le groupe bergeracois emmené par Jean-Michel Bourdier alias bib fait vivre une musique rythmée et empreinte de virtuosité façon Django Reinhardt, Wes Montgomery, Pat Martino ou encore Georges Benson. Au fil des années, le trio est parvenu à proposer un répertoire mêlant compositions et standards d’inspirations de la musique latine, mainstream, pop, be-bop, romantique en gardant le prisme et la sensibilité du jazz manouche .

Repas servis avant le spectacle, à partir de 19h sur réservation. .

Les Amis de la Brouette Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 77 18 56

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English : Concert | Djangophil Trio

L’événement Concert | Djangophil Trio Saint-Aubin-de-Lanquais a été mis à jour le 2026-03-26 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides