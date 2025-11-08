Concert D’Jazz Nevers Festival Bernado Delaunay Chevallier D’Autres Sons Théâtre Municipal Nevers

Concert D’Jazz Nevers Festival Bernado Delaunay Chevallier D’Autres Sons

Théâtre Municipal Place des Reines de Pologne Nevers Nièvre

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 18:30:00

fin : 2025-11-08 20:00:00

Date(s) :

2025-11-08

D’Jazz Nevers Festival Bernado Delaunay Chevallier, D’Autres Sons, rendez vous le samedi 8 novembre à 18h30 au Théâtre Municipal de Nevers.

Sur le papier, une instrumentation qui semble sortir de nulle part clarinette, basson et guitare ! Sauf que la musique n’est pas tant faite par des instruments que par les personnalités qui les jouent, et que vue sous cet angle, voilà une association qui apparaît comme frappée du sceau de l’évidence. Entre David Chevallier et Catherine Delaunay, ce sont des années d’échange et de partage, du temps de leur participation au grand ensemble Tous Dehors. Avec Sophie Bernado, la rencontre est de plus fraîche date, mais on devine déjà les accointances entre ces deux francs-tireurs, capables de réunir les univers musicaux les plus éloignés. Quant à la clarinettiste et à la bassoniste, hasard ou destin, leurs chemins s’étaient déjà croisés il y a un demi-lustre, à l’occasion d’un projet autour d’Italo Calvino. Une seule certitude ces trois-là ont en partage la curiosité et l’ouverture d’esprit, le sens de la prise de risque et le goût de l’inattendu. Alors, laissez-vous surprendre !

Sophie Bernado basson, Catherine Delaunay clarinette, David Chevallier guitare .

Théâtre Municipal Place des Reines de Pologne Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 57 00 00 billetterie@bigbangjazz.com

English : Concert D’Jazz Nevers Festival Bernado Delaunay Chevallier D’Autres Sons

German : Concert D’Jazz Nevers Festival Bernado Delaunay Chevallier D’Autres Sons

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert D’Jazz Nevers Festival Bernado Delaunay Chevallier D’Autres Sons Nevers a été mis à jour le 2025-09-26 par OT Nevers