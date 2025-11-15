Concert D’Jazz Nevers Festival Chien Lune Espace des saules Coulanges-lès-Nevers

Concert D’Jazz Nevers Festival Chien Lune

Espace des saules Allée Pierre de Coubertin Coulanges-lès-Nevers Nièvre

Début : 2025-11-15 17:00:00

fin : 2025-11-15 19:00:00

2025-11-15

Chien lune derrière cet intitulé quelque peu mystérieux, les connaisseurs auront reconnu sans peine la référence au génial et iconoclaste Moondog (1916-1999), père fondateur du minimalisme, dont les compositions visionnaires puisent aussi bien à l’héritage amérindien qu’à la tradition occidentale du contrepoint. Au jazz aussi, bien sûr, même si ses pièces si méticuleusement agencées ne laissent d’ordinaire guère de place à l’improvisation. Ouvrir de nouveaux espaces d’expression au sein de ces petites architectures limpides aux mélodies accrocheuses et aux rythmes millimétrés, c’est justement ce à quoi s’emploient Pascal Berne et ses complices. Sans rien céder sur l’extrême précision d’exécution qu’exigent ces partitions, ils leur offrent de nouveaux prolongements fondés sur l’inspiration et l’interaction collectives, manière de donner à cette musique intemporelle un tour résolument actuel.

Composition Elvire Jouve batterie, synthétiseur, métallophone ; Damien Sabatier saxophones, shrutibox, guimbarde, appeaux ; Pascal Berne contrebasse, arrangements, composition

Un projet soutenu par La Forge. En co-accueil avec la ville de Coulanges-lès-Nevers. .

Espace des saules Allée Pierre de Coubertin Coulanges-lès-Nevers 58660 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

