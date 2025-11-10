Concert D’Jazz Nevers Festival Clément Janinet, Garden of Silences Théâtre municipal Nevers

Concert D’Jazz Nevers Festival Clément Janinet, Garden of Silences

On le sait depuis maintenant quelques années, l’archet de Clément Janinet fait feu de tout bois musique de chambre, improvisation, minimalisme, rythmes africains et on en passe ! Pour cette toute nouvelle création, le violoniste a réuni un quartette transeuropéen hors normes, où son goût des textures timbrales se frotte à l’univers de la Renaissance et de la musique baroque. Trompettiste à la sonorité diaphane reconnaissable entre mille, le Norvégien Arve Henriksen incarne à lui seul une certaine esthétique scandinave, avec son lyrisme épuré, son goût du silence et ses réminiscences folk. Venue du monde classique et contemporain, la Française Ambre Villermoz fait résonner un accordéon ouvert aux quatre vents, tandis que la contrebasse de l’Allemand Robert Lucaciu apporte à l’ensemble son ancrage dans le jazz d’avant-garde. Riches de leurs complémentarités comme de leurs différences, ces quatre-là sculptent patiemment un son qui n’appartient qu’à eux, aussi profond qu’organique.

Composition Clément Janinet violon, composition ; Arve Henriksen trompette ; Ambre Villermoz accordéon ; Robert Lucaciu contrebasse

Coproductions Jazzdor, D’Jazz Nevers, Théâtre de Caen, Banlieues Bleues, Le Petit Faucheux, Jazz sous les Pommiers, Budapest Music Center, Media Music, Le Luisant, l’OEil du Cyclope

Avec le soutien de Spedidam, DGCA, DRAC Îlede-France, CNM, Adami

Rendez vous le 10 novembre à 18h30 au Théâtre municipal de Nevers .

+33 3 86 57 00 00 billetterie@bigbangjazz.com

