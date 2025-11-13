Concert D’Jazz Nevers Festival ‘Era #P’ Théâtre municipal Nevers

Concert D’Jazz Nevers Festival ‘Era #P’

Théâtre municipal 8 Place des Reines de Pologne Nevers Nièvre

2025-11-13 18:30:00

2025-11-13 20:30:00

2025-11-13

Pierrick Pédron, Thomas Bramerie, Robinson Khoury… en quelques années, Élie Martin-Charrière s’est imposé comme l’un des jeunes batteurs qui comptent sur la scène hexagonale. À rebours d’une certaine tendance à l’ellipse et à la retenue, il est de ceux qui ne renient pas la puissance incantatoire des tambours ni la force tellurique du groove. S’affranchissant des codes du jazz acoustique par lequel il s’est d’abord fait connaître, il signe avec ‘Era #P’ un premier album personnel au pouvoir électrisant, dont le modèle avoué même s’il ne transparaît pas forcément à première écoute n’est autre que Prince. Entouré de la flûte virevoltante de Christelle Raquillet, des claviers polychromes de Nina Gat et de la basse précise et profonde d’Elvin Bironien, il nous entraîne dans un univers inclassable, à la fois organique et synthétique, dont les paysages chamarrés portent incontestablement la marque d’une authentique vision artistique.

Composition Christelle Raquillet flûte, chant ; Elvin Bironien basse électrique ; Nina Gat piano, Fender ; Rhodes, chant ; Élie Martin-Charrière batterie, chant .

Théâtre municipal 8 Place des Reines de Pologne Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

