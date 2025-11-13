Concert D’Jazz Nevers Festival FUR Théâtre municipal Nevers

Concert D’Jazz Nevers Festival FUR

Théâtre municipal 8 Place des Reines de Pologne Nevers Nièvre

Tarif : – –

Début : 2025-11-13 12:15:00

fin : 2025-11-13 14:00:00

2025-11-13

En anglais, fur signifie fourrure. Pour autant, on ne saurait comparer la musique du trio emmené par Hélène Duret à un douillet manteau dans lequel il ferait bon se lover comme dans un cocon. Imaginez plutôt quelque fauve insaisissable, tour à tour câlin ou féroce, s’étirant paresseusement pour mieux bondir l’instant d’après, les griffes rentrées mais prêtes à sortir à tout instant. Ici, la plainte de la clarinette s’élève au-dessus d’un groove lent et apparemment immuable, tandis que la guitare lâche des déflagrations saturées comme autant de bombes. Là, un moment de lyrisme presque pop sombre sous les assauts bruitistes. Ailleurs encore, un motif obsessionnel dévie irrésistiblement de son axe. Entre art du collage et montage quasi cinématographique, le groupe distille ainsi une musique lunaire entre chien et loup, dont les trajectoires imprévisibles semblent en définitive ne suivre qu’un seul but nous tenir en haleine.

Composition Hélène Duret clarinettes ; Benjamin Sauzereau guitare ; Maxime Rouayroux batterie .

Théâtre municipal 8 Place des Reines de Pologne Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 57 00 00 billetterie@bigbangjazz.com

