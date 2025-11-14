Concert D’Jazz Nevers Festival Gautier Garrigue + Kris Davis Trio La Maison, petite salle Nevers

Concert D’Jazz Nevers Festival Gautier Garrigue + Kris Davis Trio

La Maison, petite salle 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers Nièvre

1ère partie Gautier Garrigue « La Traversée »

Batteur incontournable sur la scène française de ces dernières années, notamment aux côtés d’Henri Texier ou Émile Parisien, Gautier Garrigue a pris le temps de la maturation avant d’oser s’affirmer comme leader. Bien lui en a pris son premier album, La Traversée, n’a rien d’un coup d’essai, et déjà tout d’un coup de maître. Autour de lui, une garde rapprochée de fidèles complices le pianiste Maxime Sanchez et le contrebassiste Florent Nisse, membres comme lui du groupe Flash Pig, et le virtuose de la guitare Federico Casagrande avec qui il a longuement partagé la scène au sein de The Drops. À mille lieues des clichés du disque de batteur , la musique se fait subtile et aérienne, inspirée par le parcours d’un voyageur imaginaire traversant la nuit à la recherche de lumière. Un univers qui ne pourra que séduire les amateurs des disques ECM de John Abercrombie ou Kenny Wheeler, et plus largement tous les rêveurs en quête d’absolu.

Composition Gautier Garrigue batterie ; Florent Nisse contrebasse ; Federico Casa grande guitare ; Maxime Sanchez piano

2ème partie Kris Davis Trio

Figure incontournable de l’avant-garde new-yorkaise depuis ses débuts au milieu des années 2000, Kris Davis fait partie de ces exploratrices intrépides que rien ne semble devoir arrêter. Pour son dernier album, Run the Gauntlet, elle a choisi de rendre hommage à six femmes pianistes l’ayant inspirée dans son parcours, de Carla Bley à Angelica Sanchez en passant par Marilyn Crispell, Geri Allen, Renee Rosnes et Sylvie Courvoisier. S’inspirant librement de leurs personnalités musicales pour forger un nouveau répertoire, elle s’est entourée pour ce projet d’une rythmique aussi superlative qu’inattendue à la contrebasse, Robert Hurst, pilier du quartette de Wynton Marsalis dans les années 1980, et, à la batterie, Johnathan Blake, connu notamment pour son travail au sein du trio de Kenny Barron. Avec eux, les conceptions les plus aventureuses s’expriment toujours avec une parfaite clarté, conjuguant les improvisations débridées à un sens jamais démenti du swing et du groove.

Composition Kris Davis piano ; Robert Hurst basse ; Johnathan Blake batterie .

