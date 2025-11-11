Concert D’Jazz Nevers Festival Jazz Regional Days 1 Naïram Kolm FMR Orchestrâ Le Café charbon Nevers

Concert D’Jazz Nevers Festival Jazz Regional Days 1 Naïram Kolm FMR Orchestrâ

Le Café charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-11-11 17:00:00

fin : 2025-11-11 19:00:00

2025-11-11

Concert au Café Charbon à Nevers le 11 novembre à 17h

Naïram (1ère partie)

Originaire de Bristol, la jeune contrebassiste Jasmine Lee cultive plus que des accointances avec la nouvelle scène jazz britannique, dont les grooves puisent aussi bien du côté de l’électro que de l’Afrique ou de la Caraïbe. Si Naïram se fait l’écho de cette brûlante actualité, le quintette n’en a pas moins développé un son bien à lui, où les influences folk et rock se mêlent aux réminiscences ellingtoniennes.

Après la parution d’un EP en 2024, et en prélude à leur premier album prévu l’an prochain, ce concert offre l’occasion rêvée de découvrir une formation à l’énergie résolument communicative.

Composition Alexandre Aguilera flûte traversière ; Nicolas Audouin clarinette ; Marion Delmont guitare ; Jasmine Lee contrebasse, composition ; Mateo Roussel batterie, percussions

Kolm (2ème partie)

Insaisissable Kolm ! À peine pense-t-on avoir cerné la musique du trio qu’elle se retrouve déjà ailleurs. Avec eux, il faut s’attendre à tout à un groove imparable succède sans transition un moment de temps suspendu ; un riff de guitare tranchant comme une lame ouvre la voix à des débordements free ; une mélodie rusée cède la place à une méditation bruitiste à la lisière du silence… et tout ça parfois dans le même morceau.

Bref, entre accents rock décapants et improvisations déjantées, ces trois-là ne semblent s’être fixés qu’une seule règle n’en suivre aucune !

Composition Loïc Vergnaux clarinettes, effets ; Vincent Duchosal guitare éléctrique Adrien Desse batterie, clavier

Jérôme Lefebvre FMR Orchestrâ (3ème partie)

Jusqu’où s’évapore la musique ?

Voilà un groupe qui ne compte certes que six musiciens, mais qui n’en mérite pas moins pleinement son intitulé d’ Orchestrâ ! Une trompette, une clarinette, un saxophone, le tout accompagné par une rythmique délicate et aérienne, il n’en faut pas plus à Jérôme Lefebvre pour déployer toute sa gamme de couleurs, de nuances et de contrastes.

Avec un sens consommé de la narration musicale, les compositions s’enchaînent au gré de subtiles transitions, comme on tournerait les pages d’un album de voyage. Éphémère, peut-être, mais cela n’empêche pas l’expérience d’être inoubliable !

Composition Timothée Quost trompette, voix ; Guillaume Orti saxophone ; Loïc Vergnaux clarinette ; Jérôme Lefebvre guitare ; Benoît Keller contrebasse ; Daniel Jeand’heur batterie

Le D’Jazz Nevers Festival participe au dispositif d’échange interrégional « Jazz Regional Days » mis en oeuvre par Big Bang, visant à améliorer la visibilité des artistes régionaux. Cette seconde édition organisée en partenariat avec Le petit Faucheux à Tours, mettra en lumière trois groupes de la région Centre-Val-de-Loire, qui partageront la scène avec des formations de Bourgogne-Franche-Comté. .

Le Café charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 57 00 00 billetterie@bigbangjazz.com

