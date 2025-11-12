Concert D’Jazz Nevers Festival Jazz Regional Days 2 Meije Ymir Laurent Maur Soundscape 4tet Café Charbon Nevers

Concert D’Jazz Nevers Festival Jazz Regional Days 2 Meije Ymir Laurent Maur Soundscape 4tet

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre

Début : 2025-11-12 17:00:00

fin : 2025-11-12 19:00:00

2025-11-12

Ymir (1ère partie)

Avec Ymir, les chemins de l’écriture et de l’improvisation se côtoient, se croisent. Leurs morceaux sont teintés de surprises, de frottements, d’espaces, de clarté, de nuances, de poésie, de minéral, de minimal. Flûte, trombone, violoncelle, batterie les instruments sont familiers, et pourtant, ce sont des sonorités inouïes qui semblent jaillir de nulle part, étranges et en même temps si concrètes. Prenant tout son temps, le groupe nous invite à une danse lente, proche d’un vol stationnaire, en même temps qu’à une longue traversée. Tendez l’oreille la musique d’Ymir s’écoute de près !

Composition Aline Bissey flûtes traversières ; Alexis Persigan trombone ; Guillaume Hadad violoncelle ; Adrien Desse batterie

Meije (2ème partie)

La musique de Meije n’est pas de celles qui se donnent d’emblée on est plutôt ici dans le registre d’un lent envoûtement, invitant l’auditeur à plonger toujours plus profondément dans les abysses d’un univers aquatique où le temps semble s’être arrêté. On s’abandonne à la dérive au milieu de ces sonorités brutes et âpres, dans une écoute à la fois active et contemplative, et petit à petit, sans même qu’on s’en rende compte, une direction apparaît, un chemin ténu et pourtant bien visible, nous invitant à suivre les musiciens encore plus loin dans leurs explorations.

Composition Léa Ciechelski saxophone alto, effets ; Vincent Duchosal guitare éléctrique, guitare baryton, effets ; Benjamin François batterie

Laurent Maur Soundscape 4tet (3ème partie)

On avait pris l’habitude d’entendre l’harmonica sensible et expressif de Laurent Maur dans des contextes jazz acoustiques, où son sens inné de la mélodie faisait mouche à tout coup. Mais voilà qu’avec ce Soundscape Quartet, il convoque les sortilèges de l’électronique au service d’une musique résolument dansante et groovy, allant parfois jusqu’à user lui-même d’un harmonica-synthétiseur ! Une façon d’élargir sa palette tout en restant fidèle à son inspiration profonde, dont la légèreté aérienne se pare parfois d’un discret voile de nostalgie.

Composition Laurent Maur harmonicas ; Emilie Calme flûtes ; Clément Simon claviers ; Curtis Efoua Ela batterie

Le D’Jazz Nevers Festival participe au dispositif d’échange interrégional « Jazz Regional Days » mis en oeuvre par Big Bang, visant à améliorer la visibilité des artistes régionaux. Cette seconde édition organisée en partenariat avec Le petit Faucheux à Tours, mettra en lumière trois groupes de la région Centre-Val-de-Loire, qui partageront la scène avec des formations de Bourgogne-Franche-Comté. .

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

