Concert D’Jazz Nevers Festival Kamilya Jubran & Sarah Murcia « Yoqal »

Théâtre municipal 8 Place des Reines de Pologne Nevers Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 12:15:00

fin : 2025-11-15 14:00:00

Date(s) :

2025-11-15

On pourrait simplement présenter leur association comme la rencontre de deux univers musique traditionnelle arabe d’un côté, jazz contemporain de l’autre. Reste qu’après plus de vingt ans de compagnonnage, Kamilya Jubran et Sarah Murcia n’en sont déjà plus là loin de juste se faire face, leurs mondes respectifs ont tissé des correspondances si serrées qu’on peinerait presque à les distinguer à l’écoute. Après un précédent album enrichi d’un quatuor à cordes, leur dernier opus, Yoqal, les ramène à l’expérience séminale d’un duo à la symétrie quasi gémellaire, où le chant entre en résonance avec deux instruments à cordes dont les tessitures pourraient se confondre, contribuant à brouiller les pistes. Sur des textes vibrants signés de poètes arabes contemporains ou issus de la tradition orale bédouine, elles signent une musique à la fois pure et âpre, porteuse d’un salutaire cri de liberté.

Composition Kamilya Jubran oud, voix ; Sarah Murcia contrebasse .

Théâtre municipal 8 Place des Reines de Pologne Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 57 00 00 billetterie@bigbangjazz.com

English : Concert D’Jazz Nevers Festival Kamilya Jubran & Sarah Murcia « Yoqal »

German : Concert D’Jazz Nevers Festival Kamilya Jubran & Sarah Murcia « Yoqal »

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert D’Jazz Nevers Festival Kamilya Jubran & Sarah Murcia « Yoqal » Nevers a été mis à jour le 2025-09-26 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)