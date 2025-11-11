Concert D’Jazz Nevers Festival Lagon Nwar Théâtre municipal Nevers

Concert D’Jazz Nevers Festival Lagon Nwar

Théâtre municipal Place des Reines de Pologne Nevers Nièvre

Début : 2025-11-11 21:00:00

fin : 2025-11-11 23:00:00

2025-11-11

Concert le mardi 11 novembre à 21h au Théâtre municipal à Nevers

Trouver une échappatoire, libérer coûte que coûte les énergies positives au coeur de la pandémie des années 2020-2021, Quentin Biardeau et Valentin Ceccaldi cherchent par tous les moyens à s’extraire de la morosité ambiante. Pourquoi ne pas fonder un nouveau trio avec le percussionniste et chanteur burkinabé Marcel Balboné, rencontré un peu plus tôt ? Après quelques démos, le résultat s’avère assurément prometteur, mais il manque encore quelque chose pour que l’envoûtement soit complet ce sera la voix d’Ann O’aro. Jetant un pont de l’Afrique occidentale jusqu’à l’Océan indien, les trois musiciens rejoignent la chanteuse sur ses terres volcaniques de La Réunion. Là se décante patiemment ce qui deviendra le son de Lagon Nwar organique, profond, fiévreux, porté par un groove lancinant et des mélodies incantatoires, entre afro-jazz, maloya et rock psyché. Le tout se répand lentement telle une coulée de lave bienfaisante, charriant avec elle un bouillonnement de styles et d’idiomes en fusion.

Composition Quentin Biardeau saxophone ténor, synthétiseurs ; Valentin Ceccaldi basse ; Ann O’aro chant ; Marcel Balboné chant, batterie, koundé ; Sébastien Bedrunes son

Tricollectif Coproduction Africolor, Jazzdor, Théâtre d’Orléans, scène nationale .

Théâtre municipal Place des Reines de Pologne Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 57 00 00 billetterie@bigbangjazz.com

