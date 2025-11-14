Concert D’Jazz Nevers Festival L[eg]acy La Maison, petite salle Nevers
La Maison, petite salle 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers Nièvre
Début : 2025-11-14 12:15:00
fin : 2025-11-14 14:00:00
2025-11-14
Premier musicien après Sidney Bechet à se vouer exclusivement au saxophone soprano, Steve Lacy (1934-2004) a marqué de son empreinte la scène du jazz moderne en France, où il s’était installé au début des années 70. C’est ainsi à l’occasion d’un de ses concerts qu’Éric Löhrer eut la révélation de cette musique à l’âge de seize ans, tandis qu’un peu plus tard, Jean-Charles Richard étudiait en privé avec le maître en personne. Pour rendre hommage à cette personnalité singulière qui les a tous deux durablement influencés, ils ont opté pour le dépouillement du duo, une formule qui lui était chère. À partir de ses propres compositions, mais aussi de celles de Cecil Taylor et de Thelonious Monk, dont il fut proche, ils explorent en toute liberté une œuvre ouverte et multiforme, à la fois lyrique et nimbée de mystère, profondément mélodique, affranchie de tout dogme sans pour autant craindre la tradition.
Composition Éric Löhrer guitare ; Jean-Charles Richard saxophone soprano, saxophone baryton .
La Maison, petite salle 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 57 00 00 billetterie@bigbangjazz.com
