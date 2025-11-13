Concert D’Jazz Nevers Festival Maher Beauroy + Kreyol Man La ( Cie Alfred Alerte) La Maison Nevers

Concert D’Jazz Nevers Festival Maher Beauroy + Kreyol Man La ( Cie Alfred Alerte)

La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers Nièvre

Début : 2025-11-13 20:30:00

fin : 2025-11-13 23:00:00

2025-11-13

1ère partie Maher Beauroy Île & résonances

Actuellement en plein renouveau, la scène jazz antillaise n’en finit plus de révéler de nouveaux talents la preuve avec Maher Beauroy, pianiste martiniquais au placement rythmique infaillible et à la palette harmonique bigarrée, mais surtout compositeur subtil capable de resonger l’héritage caribéen au fil d’une grande diversité d’influences. Il n’est qu’à écouter son dernier album, Insula, où les instruments traditionnels algériens voisinent avec un trio à cordes. C’est pourtant dans le plus grand dépouillement qu’il se présentera sur la scène de du D’Jazz Nevers Festival, à travers une performance solo inédite. Il l’a intitulée Île et résonances . Un singulier et des pluriels, une terre et des vibrations, un enracinement et des envolées vers l’ailleurs. Tout un programme !

Composition Maher Beauroy piano, voix

2ème partie Kréyol man la Compagnie Alfred Alerte

On le sait depuis Édouard Glissant la créolisation est un processus toujours en devenir. En croisant la tradition populaire du bèlè martiniquais avec le hip-hop, la capoeira ou la danse contemporaine, le chorégraphe Alfred Alerte poursuit à sa manière cette hybridation féconde, ouvrant par là-même son écriture à l’imprévisible. Dans cette fable poétique et puissante, un conteur à la voix rocailleuse nous entraîne vers la sauvagerie des mornes autant que vers celle des humains depuis l’esclavage, pour une douloureuse mais nécessaire prise de conscience. En symbiose avec les quatre danseurs, la batterie augmentée de Benjamin Flament prolonge la tradition rythmique du ti-bwa caractéristique des tambours de Martinique, tandis que le saxophone de Lionel Martin fait résonner son chant empreint de jazz musique créolisée s’il en est. Plus nécessaire que jamais, Kréyol Man La s’affirme comme un spectacle-manifeste célébrant l’ouverture aux autres, tel un rituel au clair de lune.

Composition Alfred Alerte chorégraphie, scénographie ; Benjamin Flament percussions, composition ; Lionel Martin saxophone ténor, composition ; Paco Esterez, Dominique Linise, Francis Saint-Albin, Jean-Félix Zaïre danse ; Jocelyn Régina conte ; Abishag Voundi costumes ; Yann Dupont lumières

Co-accueil D’Jazz Nevers Festival/La Maison ; Production ADJAC/ Cie Alfred Alerte ; Coproduction Tropiques Atrium, scène nationale de Martinique à Fort-de-France .

