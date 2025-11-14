Concert D’Jazz Nevers Festival [NA] Café Charbon Nevers

Concert D’Jazz Nevers Festival [NA]

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 18:30:00

fin : 2025-11-14 20:00:00

Date(s) :

2025-11-14

Fondé par trois jeunes Strasbourgeois aux oreilles grandes ouvertes, [Na] est placé dès sa création sous le double patronage du maître saxophoniste éthiopien Gétatchèw Mèkurya et du post-punk du groupe néerlandais The Ex, dont la rencontre explosive en 2006 sur l’album Moa Anbessa en avait marqué plus d’un. Ajoutez-y un goût prononcé pour les jaillissements libertaires de l’École de Chicago, et vous comprendrez que leur musique n’est pas de celles qu’on écoute à l’heure de la sieste ! Mélodies incantatoires, grooves lancinants, son de groupe massif zébré de fulgurances rock le trio assume le geste musical dans tout ce qu’il peut comporter d’investissement physique et par là-même spirituel, suivant le chemin ancestral menant de la transpiration à la transe. Un geste avant tout collectif, dénué de toute considération d’ego, où les contributions de chaque musicien viennent se fondre comme en un bouillonnant chaudron.

Composition Rémi Psaume saxophones ; Raphaël Szöllösy guitare électrique, baryton ; Selma Namata Doyen batterie

Concert proposé dans le cadre de Jazz Migration, dispositif d’accompagnement de musicien·ne·s émergent·e·s de jazz et musiques improvisées porté par AJC, avec le soutien du Ministère de la Culture, de la Fondation BNP Paribas, de la SACEM, de l’Adami, de la Spedidam, du CNM, de la SPPF et de l’Institut français .

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 57 00 00 billetterie@bigbangjazz.com

English : Concert D’Jazz Nevers Festival [NA]

German : Concert D’Jazz Nevers Festival [NA]

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert D’Jazz Nevers Festival [NA] Nevers a été mis à jour le 2025-09-26 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)