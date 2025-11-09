Concert D’Jazz Nevers Festival Naïssam Jalal, Healing Rituals Théâtre municipal Nevers
Théâtre municipal Place des Reines de Pologne Nevers Nièvre
Tarif : 12 – 12 – 20 EUR
Début : 2025-11-09 17:00:00
fin : 2025-11-09 19:00:00
2025-11-09
Concert Naïssam Jalal « Healing Rituals » le 9 novembre à 17h au Théâtre municipal à Nevers
Née à Paris de parents syriens, la flûtiste Naïssam Jalal (nommée aux Victoires du Jazz 2025, catégorie Concert) a construit son identité musicale à la croisée de multiples influences, étudiant le classique auconservatoire puis la tradition arabe à Damas et au Caire, avant de se frotter aux musiques africaines ou indiennes, sans oublier le jazz. Autant d’influences qui résonnent dans Healing Rituals. Inspirés par sa propre expérience de la maladie ainsi que par ses interventions musicales en milieu hospitalier, ces rituels de guérison imaginaires vont puiser dans la force des éléments primordiaux terre, lune, vent, soleil… pour renouer avec le silence, la transe et la beauté. Serti dans un écrin où les cordes du violoncelle et de la contrebasse entrent en résonance avec une batterie minimale et pointilliste, ce répertoire promet mieux qu’un voyage un authentique cheminement spirituel, ressourçant aussi bien le corps que l’âme.
Composition Naïssam Jalal flûte, nay, voix, composition ; Clément Petit violoncelle ; Claude Tchamitchian contrebasse ; Zaza Desiderio batterie .
Théâtre municipal Place des Reines de Pologne Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 57 00 00 billetterie@bigbangjazz.com
