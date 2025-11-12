Concert D’Jazz Nevers Festival Régis Huby Sextet « Bliss »

Théâtre municipal 8 Place des Reines de Pologne Nevers Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 21:00:00

fin : 2025-11-12 23:00:00

Date(s) :

2025-11-12

Bliss… Le bonheur dans la contemplation. Prendre le temps de se laisser traverser. Prendre le temps de goûter et de respirer. S’accorder le temps de l’émerveillement. Pour réaliser cet hymne à la lenteur, Régis Huby modifie subrepticement la forme traditionnelle du quatuor à cordes, abandonnant le deuxième violon au profit de la contrebasse, resserrant du même coup l’écriture pour cordes dans le registre grave, à la recherche du grain et du pigment. Au frottement des archets vient se joindre le souffle sensuel du trombone de Samuel Blaser, d’une expressivité et d’une richesse de timbres sans égales, le tout magnifié par les univers électroacoustiques du percussionniste et magicien Michele Rabbia. Oscillant entre horizontalité absolue et touches de verticalité, immobilité quasi pétrifiée et mouvement perpétuel, le son finit par nous donner à voir notre paysage intérieur, nos territoires émotionnels, tendant irrésistiblement vers la transe.

Composition Samuel Blaser trombone ; Régis Huby violon ténor, composition ; Séverine Morfin alto ; Clément Petit violoncelle ; Claude Tchamitchian contrebasse ; Michele Rabbia percussions, électroniques .

Théâtre municipal 8 Place des Reines de Pologne Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 57 00 00 billetterie@bigbangjazz.com

English : Concert D’Jazz Nevers Festival Régis Huby Sextet « Bliss »

German : Concert D’Jazz Nevers Festival Régis Huby Sextet « Bliss »

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert D’Jazz Nevers Festival Régis Huby Sextet « Bliss » Nevers a été mis à jour le 2025-09-26 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)