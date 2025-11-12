Concert D’Jazz Nevers Festival Sylvain Kassap & Hélène Labarrière Théâtre municipal Nevers

Concert D’Jazz Nevers Festival Sylvain Kassap & Hélène Labarrière

Théâtre municipal Place des Reines de Pologne Nevers Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-11-12 12:15:00

fin : 2025-11-12 14:00:00

2025-11-12

Concert D’Jazz Nevers Festival avec Sylvain Kassap & Hélène Labarrière le 12 novembre à 12h15 au Théâtre municipal à Nevers

Leur complicité ne date assurément pas d’hier en 2002, déjà, le duo de Sylvain Kassap et Hélène Labarrière était à l’affiche du D’Jazz Nevers Festival ! Après une pause durant laquelle ils ne se sont jamais vraiment perdus de vue, voilà que les deux complices décident de reprendre le fil de leur conversation en tête-à-tête. Après tout, pourquoi s’arrêter, quand on a encore tant de choses à se dire, tant d’aventures à partager ? Clarinette et contrebasse des sonorités boisées qui entrent naturellement en symbiose, une configuration intimiste qui ouvre la voie à toutes les audaces. L’absence de batterie ? Un monde de silence à investir. L’absence d’instrument harmonique ? Une promesse de liberté. Et, à chaque fois, ce miracle sans cesse renouvelé celui d’une écoute vraie, intense, respectueuse de l’autre, permettant à la musique d’advenir dans toute sa plénitude, riche de dynamiques, de mouvements et de contrastes.

Composition Sylvain Kassap clarinettes ; Hélène Labarrière contrebasse .

Théâtre municipal Place des Reines de Pologne Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 57 00 00 billetterie@bigbangjazz.com

