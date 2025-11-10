Concert D’Jazz Nevers Festival Vincent Courtois Colin Vallon duo Sonata Théâtre Municipal Nevers

Concert D’Jazz Nevers Festival Vincent Courtois Colin Vallon duo Sonata

Théâtre Municipal Place des Reines de Pologne Nevers Nièvre

2025-11-10 12:15:00

2025-11-10 14:00:00

2025-11-10

Fidèle au Festival depuis le début des années 90, Vincent Courtois ne cesse de creuser son sillon singulier, où classique, jazz et musique improvisée viennent se fondre dans un imaginaire riche de ses références littéraires et cinématographiques. Dernière étape en date de ce parcours sa rencontre avec le pianiste suisse Colin Vallon, connu notamment pour son art du trio à la fois cinématique et contemplatif, dont les fastes se déploient au fil de quatre albums parus sur le label ECM. Avant même de les entendre en duo, on devine déjà ce qui les rassemble un goût immodéré de l’interaction, un sens consommé de la dramaturgie, avec le lyrisme pour horizon et le silence comme meilleur allié. Leur premier album en commun s’intitule A Simple Fall faut-il traduire un simple automne , ou bien plutôt quelque chose comme chute libre ? Un peu des deux, sans doute, comme un vent d’inattendu faisant tournoyer les feuilles mortes…

Composition Vincent Courtois violoncelle ; Colin Vallon piano

Concert proposé dans le cadre d’un partenariat AJC Pro Helvetia, afin de favoriser la diffusion d’artistes suisses en France le 10 novembre à 12h15 au Théâtre municipal de Nevers .

Théâtre Municipal Place des Reines de Pologne Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

