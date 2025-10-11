Concert DjeuhDjoah & Lieutenant Nicholson Jarnages

Concert DjeuhDjoah & Lieutenant Nicholson

30 grande rue Jarnages Creuse

Tarif : – – EUR

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Concert de DjeuhDjoah & Lieutenant Nicholson à l’Alzire

Ils se rendent à Jarnages pour vous présenter leurs 4ème album « Danses Divines » et croyez-nous, vous ne serez pas déçus ! Entre Funk, Ndombolo, Electro, Hip Hop ou Zouk, chaque nouvelle vibration débusquée emporte avec elle la précédente pour former un dancefloor où toutes finissent par se retrouver.

Sur place Restauration, buvette et vente de T-Shirts Moustachus

Prix libre et conscient .

30 grande rue Jarnages 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 05 76 49 contact@alzire.fr

