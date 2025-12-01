Concert Do & Volga Le She & Il Treffiagat

Concert Do & Volga

Le She & Il 3 Avenue du Port Treffiagat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Do & Volga, c’est la rencontre entre un guitariste de Pont l’abbé et une chanteuse des Monts d’Arrée.

Formé en 2025, le duo acoustique réunit une voix puissante et expressive et une guitare vibrante et sensible. Ensemble, ils explorent un répertoire éclectique allant de Marilyn Manson à Bob Marley, en passant par T.A.T.U. ou Linkin Park.

Do & Volga ne rejouent pas simplement des morceaux connus ils leur insufflent une nouvelle vie, teintée de blues et de soul. .

Le She & Il 3 Avenue du Port Treffiagat 29730 Finistère Bretagne +33 6 48 10 97 44

English :

L’événement Concert Do & Volga Treffiagat a été mis à jour le 2025-12-01 par OT Destination Pays Bigouden