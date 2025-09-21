Concert d’Olivia Gay en forêt domaniale de Meudon Forêt domanial de Clamart – Carrefour de l’anémomètre Clamart

Concert d’Olivia Gay en forêt domaniale de Meudon Forêt domanial de Clamart – Carrefour de l’anémomètre Clamart dimanche 21 septembre 2025.

Gratuit sur réservation

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

La forêt est un écrin d’inspiration pour nombre de compositeurs d’hier et d’aujourd’hui, et c’est également d’elle que provient le bois de nos instruments. Avec ce concert sensoriel et immersif, Olivia Gay raconte ainsi l’histoire d’une graine d’épicéa devenant violoncelle.

Forêt domanial de Clamart – Carrefour de l'anémomètre 6 route de la Mare 92140 Clamart Clamart 92140 Hauts-de-Seine Île-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

Olivia Gay