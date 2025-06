Concert Domaine de l’Excuse Domaine de L’Excuse Coteaux-du-Blanzacais 4 juillet 2025 19:00

Charente

Concert Domaine de l'Excuse
Domaine de L'Excuse
Chez courand
Coteaux-du-Blanzacais
Charente

Benjamin Piat passe aux Coteaux des Blanzacais le 4 juillet..

.

Domaine de L’Excuse Chez courand

Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 27 44 56 sarldelagodaille62@orange.fr

English : Concert Domaine de l’Excuse

Benjamin Piat will be at Les Coteaux des Blanzacais on 4 July.

German : Concert Domaine de l’Excuse

Benjamin Piat kommt am 4. Juli in Les Coteaux des Blanzacais vorbei.

Italiano : Concert Domaine de l’Excuse

Benjamin Piat visita i Coteaux des Blanzacais il 4 luglio.

Espanol : Concert Domaine de l’Excuse

Benjamin Piat visita los Coteaux des Blanzacais el 4 de julio.

