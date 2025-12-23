Concert Domaj, Rue du Stade Plougonvelin

Concert Domaj

Rue du Stade Espace Keraudy Plougonvelin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Pourquoi crever seul quand on peut mourir ensemble ?

Nostramagnus le célèbre astrologue suédois le répète depuis 8 mille ans déjà le monde sera bientôt un vaste désert putride et bouillant.

Alors profitons de la plage immense qui se déverse devant nous, et fredonnons (de concert) les plus belles chansons apocalyptiques des Blond and Blond and Blond, (un best-ouf) de leurs plus anciens succès à leur dernières trouvailles corrosives intubées de suéditude passionnée, tel le diaporama des plus belles vacances de tata Birgit après l’ultime repas de famille. 15 ans d’amour, c’est l’amour Blond ! .

Rue du Stade Espace Keraudy Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 38 00 38

