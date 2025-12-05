CONCERT DOMI AMISTAT Canet

CONCERT DOMI AMISTAT

145 Avenue du Capitaine Fulcrand Canet Hérault

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Plongez dans l’univers chaleureux et poétique de Domi Amistat !

Un trio qui mêle avec finesse deux guitares, une contrebasse et une voix vibrante, au service de compositions françaises originales.

Entre chansons intimistes et rythmes enjoués, Domi Amistat vous embarque pour un moment de partage, d’émotion et de belle musique. .

145 Avenue du Capitaine Fulcrand Canet 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 21 74 nelly.bibliotheque@gmail.com

English :

Immerse yourself in the warm, poetic world of Domi Amistat!

