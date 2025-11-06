Concert Dominique A. Quelques lumières Théâtre Municipal de Nevers Nevers

Concert Dominique A. Quelques lumières

Théâtre Municipal de Nevers 8 Place des Reines de Pologne Nevers Nièvre

2025-11-06 20:00:00

2025-11-06 22:00:00

2025-11-06

Le jeudi 6 novembre à 20h, Dominique A posera ses valises au Théâtre Municipal de Nevers pour présenter son projet Quelques Lumières. Entouré de Julien Noël au piano et de Sébastien Boisseau à la contrebasse, il propose un concert en trio, tout en sobriété et en finesse. Une formule intimiste qui sublime la richesse de ses textes et l’élégance de ses compositions. Dans cette parenthèse poétique, Dominique A nous embarque pour un voyage musical sensible, où chaque note et chaque mot résonnent avec émotion. Un moment rare, suspendu, pour (re)découvrir toute la profondeur et la délicatesse de son univers. .

Théâtre Municipal de Nevers 8 Place des Reines de Pologne Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 47 41 theatre@ville-nevers.fr

