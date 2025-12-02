Concert Dominique A Quelques Lumières La Passerelle Saint-Brieuc

Concert Dominique A Quelques Lumières

La Passerelle 1 Place de la Résistance Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-02 20:00:00

fin : 2025-12-02 22:00:00

Sensible plume

Depuis son premier disque, La Fossette (1992), plus de trente ans et quatorze albums se sont écoulés. Mélodies ciselées, textes d’où émanent l’urgence et la beauté Dominique A construit son parcours à sa façon, au confluent de la chanson française et du rock indépendant. Il revisite ici son répertoire en trio, dans une formule épurée. La musique, aérienne, respire. La voix est au centre. Comme un retour à l’essentiel. .

