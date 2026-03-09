Concert Dom’Trio Bistro’Théâtre Givrauval

Concert Dom’Trio

Bistro’Théâtre 7 Rue du Moulin Givrauval Meuse

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-22 22:00:00

DOM Trio Dominique (HENON) au chant, Vincent (BRUCCHERI) à la guitare, Vincent (PETIT) à la contrebasse.

Quand la voix si juste et authentique de Dominique nous emmène sur les chemins de la plus belle chanson française intemporelle !

Retrouvez Barbara, Piaf, Aznavour, Trenet, Nougaro et bien d’autres, leurs textes qui nous content des histoires si touchantes et vraies, et dont Dom sait faire résonner la beauté des mots et des rythmes,

leurs mélodies qui ont bercé nos vies et que les plus jeunes découvrent, étonnés par tant de justesse, mises en valeur par la douceur espiègle de la guitare et les résonnances profondes de la contrebasse des deux Vincent.

Ne manquez pas ce moment de féérie et d’émotion garantie, au Bistro’Théâtre de Givrauval. La petite salle se prête tout à fait à ce temps de partage chaleureux.

On vous attend !

Places limitées, réservations par tél ou mail bistro.theatre.givrauval@gmail.comTout public

Bistro’Théâtre 7 Rue du Moulin Givrauval 55500 Meuse Grand Est +33 6 45 60 21 03 bistro.theatre.givrauval@gmail.com

English :

DOM Trio: Dominique (HENON) on vocals, Vincent (BRUCCHERI) on guitar, Vincent (PETIT) on double bass.

Dominique’s authentic voice takes us on a journey through the most beautiful and timeless French chanson!

Discover Barbara, Piaf, Aznavour, Trenet, Nougaro and many others, their texts that tell us stories so touching and true, and whose words and rhythms Dom knows how to make resonate,

their melodies, which have lulled our lives to sleep, and which the youngest listeners are discovering, astonished by such accuracy, enhanced by the mischievous sweetness of the guitar and the deep resonance of the double bass of the two Vincents.

Don’t miss this moment of enchantment and guaranteed emotion, at the Bistro?Théâtre de Givrauval. The small auditorium lends itself perfectly to this time of warm sharing.

We look forward to seeing you there!

Places are limited, so book by phone or e-mail bistro.theatre.givrauval@gmail.com

