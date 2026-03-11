Concert DON TROOP & FRENCH CONNECTION à L’improviste Brive-la-Gaillarde

Concert DON TROOP & FRENCH CONNECTION à L’improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

2026-03-29

Le dimanche 29 mars 2026 à 17h, plongez dans l’univers de Don Troop & French Connection un rock authentique, folk et engagé, à la manière de Bob Dylan.

Des textes percutants, des guitares qui racontent des histoires, et une énergie live qui vous transporte. Une expérience musicale à ne pas manquer pour tous ceux qui aiment la vraie musique qui touche et fait réfléchir. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

