Concert rue de la Chocolaterie Donzère

Concert

rue de la Chocolaterie Espace Aiguebelle Donzère Drôme

Début : 2026-01-31 20:30:00

2026-01-31

Concert de la Chorale Tourne ‘Sol au profit de Alzheimer Drôme. Arrangement et direction Bernard Giulivi. Buvette et petite restauration sur place.

English :

Concert by the Tourne ‘Sol Choir in aid of Alzheimer Drôme. Arranged and conducted by Bernard Giulivi. Refreshments and snacks on site.

