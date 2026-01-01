Concert rue de la Chocolaterie Donzère
Concert rue de la Chocolaterie Donzère samedi 31 janvier 2026.
Concert
rue de la Chocolaterie Espace Aiguebelle Donzère Drôme
Début : 2026-01-31 20:30:00
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Concert de la Chorale Tourne ‘Sol au profit de Alzheimer Drôme. Arrangement et direction Bernard Giulivi. Buvette et petite restauration sur place.
rue de la Chocolaterie Espace Aiguebelle Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 53 33 40
English :
Concert by the Tourne ‘Sol Choir in aid of Alzheimer Drôme. Arranged and conducted by Bernard Giulivi. Refreshments and snacks on site.
L’événement Concert Donzère a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence